Ключовий гравець Баварії може покинути клуб влітку

Майбутнє вінгера Баварії Лероя Сане залишається невизначеним, оскільки сторони не можуть домовитись про умови нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports.

Баварія запропонувала гравцю чіткі умови угоди: фіксовану суму в 10 мільйонів євро та бонус у розмірі 5,5 мільйонів євро. Однак 29-річний німець

Чинна угода сторін завершиться після цього сезону і якщо обидві сторони не змінять свою позицію, футболіст покине клуб цього літа на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Лерой Сане відзначився 13 голами та 6 асистами в 44 матчах мюнхенського клубу в усіх турнірах.

Нагадаєммо, що після матчу 33 туру Бундесліги проти Боруссії М (2:0) з прощальною промовою виступив Томас Мюллер, легенда Баварії, який залишить клуб влітку в статусі вільного агента.