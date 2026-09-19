Незабутній чемпіон: тренер збірної України відреагував на смерть легенди Інтера
Андреа Мальдера
УАФ
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера відреагував на смерть Сандро Маццоли.
Відповідний допис італієць зробив в інстаграмі.
Серце легенди Інтера зупинилось у віці 83 років. Фахівець із сумом попрощався з колишнім нападником "нерадзуррі".
"Великий суперник для нас, міланістів, але незабутній чемпіон. Спочивай з миром", – написав Мальдера.
Зазначимо, що наставник "синьо-жовтих" працював у структурі Мілана із 2006 по 2016 рік. Маццола всю кар'єру провів в Інтері.
Він чотири рази ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів. Зі збірною Італії у 1968 році тріумфував на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, що напередодні на 65-му році життя пішов у засвіти також колишній воротар Вест Гема Людек Міклошко.