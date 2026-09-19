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Незабутній чемпіон: тренер збірної України відреагував на смерть легенди Інтера

Денис Іваненко — 19 вересня 2026, 10:58
Незабутній чемпіон: тренер збірної України відреагував на смерть легенди Інтера
Андреа Мальдера
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера відреагував на смерть Сандро Маццоли.

Відповідний допис італієць зробив в інстаграмі.

Серце легенди Інтера зупинилось у віці 83 років. Фахівець із сумом попрощався з колишнім нападником "нерадзуррі".

"Великий суперник для нас, міланістів, але незабутній чемпіон. Спочивай з миром", – написав Мальдера.

Зазначимо, що наставник "синьо-жовтих" працював у структурі Мілана із 2006 по 2016 рік. Маццола всю кар'єру провів в Інтері.

Він чотири рази ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів. Зі збірною Італії у 1968 році тріумфував на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що напередодні на 65-му році життя пішов у засвіти також колишній воротар Вест Гема Людек Міклошко.

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