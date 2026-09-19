Помер чемпіон Європи-1968 та екслідер Інтера Маццола
У віці 83 років зупинилося серце чемпіона Європи 1968 року та колишнього лідера італійського Інтера Сандро Маццоли.
Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".
У футболці гранду Серії А провів 566 матчів, у яких відзначився 162 голами та 15 асистами. Разом із "чорно-синіми" чотири рази тріумфував у чемпіонаті Італії, двічі брав Кубок світу та двічі Кубок європейських чемпіонів.
У сезоні Серії А-1964/65 Маццола став найкращим бомбардиром першості (17 голів), а розіграшем раніше Сандро був визнаний найкращим голеадором Кубку європейських чемпіонів (7 м'ячів).
У 1968 році у складі збірної Італії став чемпіоном Європи. У фінальному матчі "Скуадра Адзурра" здолала збірну Югославії. За національну команду відіграв 70 ігор (22 результативні удари та 5 гольових передач).
Раніше повідомлялося, що на 65-му році життя пішов у засвіти колишній воротар Вест Гема Людек Міклошко.