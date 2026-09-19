Помер чемпіон Європи-1968 та екслідер Інтера Маццола

У віці 83 років зупинилося серце чемпіона Європи 1968 року та колишнього лідера італійського Інтера Сандро Маццоли.

Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".

У футболці гранду Серії А провів 566 матчів, у яких відзначився 162 голами та 15 асистами. Разом із "чорно-синіми" чотири рази тріумфував у чемпіонаті Італії, двічі брав Кубок світу та двічі Кубок європейських чемпіонів.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del… pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 18, 2026

У сезоні Серії А-1964/65 Маццола став найкращим бомбардиром першості (17 голів), а розіграшем раніше Сандро був визнаний найкращим голеадором Кубку європейських чемпіонів (7 м'ячів).

У 1968 році у складі збірної Італії став чемпіоном Європи. У фінальному матчі "Скуадра Адзурра" здолала збірну Югославії. За національну команду відіграв 70 ігор (22 результативні удари та 5 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що на 65-му році життя пішов у засвіти колишній воротар Вест Гема Людек Міклошко.