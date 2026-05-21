Санчо підкорилось унікальне досягнення в історії світового футболу

У середу, 20 травня, Джейдон Санчо переписав історію футболу, встановивши унікальне досягнення.

Англійський вінгер став першим гравцем, який зіграв у фіналі трьох різних єврокубків протягом трьох сезонів поспіль. Ба більше, він робив це у складі різних клубів, за кожен з яких ще й виступав в оренді.

Футболіст, який пов'язаний контрактом із Манчестер Юнайтед, спочатку в сезоні-2023/24 з Боруссією Дортмунд поступився у фіналі Ліги чемпіонів Реалу (0:2). Минулої ж кампанії він виграв Лігу конференцій із Челсі, розгромивши Бетіс (4:1).

А напередодні 26-річний англієць у складі Астон Вілли тріумфував у Лізі Європи. Бірмінгемці впевнено переграли Фрайбург (3:0). У кожному з цих фінальних протистоянь Санчо не просто був присутній у команді, а й обов'язково виходив на поле, до того ж у фіналі ЛК навіть відзначився голом.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Джейдон провів 39 поєдинків у всіх турнірах. У них він забив один м'яч і віддав три результативні передачі.