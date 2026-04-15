Боруссія влітку спробує повернути Санчо

Олександр Булава — 15 квітня 2026, 19:14
Боруссія влітку спробує повернути Санчо
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який виступає на правах оренди за Астон Віллу, зацікавив Боруссію Дортмунд.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німецький клуб розглядає варіант з підписанням 26-річного англійця влітку, коли завершиться його контракт з Манчестер Юнайтед.  Це може бути вже третя поява вінгера у Дортмунді. Раніше він уже виступав за Боруссію в 2017 – 2021 і 2025 роках.

Наразі гравець відновлюється від травми, яку отримав у товариській грі проти Ельче. Він незграбно впав на 40-й хвилині під час боротьби із суперником.

Подальше обстеження показало, що у Санчо не має вивиху плеча, натомість підтвердилася проблема із плечовим суглобом. Очікується, що він пропустить щонайменше два тижні.

У поточному сезоні на рахунку Санчо 1 гол і 1 асист у 31 матчі за Астон Віллу в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється у 20 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось, що Джейдон залишить Манчестер Юнайтед після закінчення сезону.

