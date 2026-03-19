Санчо може втретє перейти в Боруссію Дортмунд

Керівництво Боруссії Дортмунд розглядає можливість повернення англійського вінгера Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Times.

Наразі Санчо належить Манчестер Юнайтед, проте проводить нинішній сезон у оренді в Астон Віллі. Проте влітку поточного року 25-річний вінгер стане вільним агентом – терм дії його контракту з "Червоними дияволами" закінчується тоді ж, коли і орендна угода з Астон Віллою.

Боруссія ж може підписати Санчо на правах вільного агента. Це може бути вже третя поява вінгера у Дортмунді. Раніше він уже виступав за Боруссію в 2017 – 2021 і 2025 роках.

У поточному сезоні на рахунку Санчо 1 гол і 1 асист у 29 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється в 20 мільйонів євро.