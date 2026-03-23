Санчо залишить Манчестер Юнайтед після завершення сезону
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо залишить клуб після закінчення сезону.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Зазначається, що відхід гравця вирішений на 100%. Влітку поточного року 25-річний вінгер стане вільним агентом – терм дії його контракту з "Червоними дияволами" закінчується тоді ж, коли і орендна угода з Астон Віллою.
У підписанні гравця серйозно зацікавлена Боруссія Дортмунд. Головним ініціатором ідеї повернути Санчо до дортмундського клубу є генеральний директор Ханс-Йоахім Ватцке. Він є великим шанувальником футболіста.
Санчо поінформували, що Ватцке наполягає на трансфері. Рішення ще не прийняте, є багато запитів від інших клубів.
У поточному сезоні на рахунку Санчо 1 гол і 1 асист у 31 матчі за Астон Віллу в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється у 20 мільйонів євро.
