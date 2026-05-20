Астон Вілла розбила Фрайбург у фіналі Ліги Європи та принесла Емері вже 5-й трофей єврокубків

У середу, 20 травня, в Стамбулі відбувся фінал Ліги Європи з футболу сезону-2025/26, у якому англійська Астон Вілла переграла німецький Фрайбург.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Майже весь перший тай команди не могли знайти "ключі" до воріт один одного, однак під перерву підопічні Емері забили два швидких голи з інтервалом у 6 хвилин: на 41-й рахунок відкрив Тілеманс, а вже у компенсований арбітром час Буендіа подвоїв перевагу англійського колективу.

Старт другої 45-хвилиники пройшов під аккомпанемент атак німецького клубу, однак Вілла була готова до такого розвитку подій та сама віддала м'яч опоненту, сподіваючись зловити його на контратаках.

І одна з таких нагод увінчалася черговим успіхом, Фрайбург відверто оголив фланги, чим скористався Буендіа, який виконав простріл у штрафний, який замкнув Роджерс, довівши рахунок до розгромного.

На тлі успіху англійський клуб продовжив володіти ініціативою, поки німці приходили до тями, могли забивати і 4-й, але "грифів" врятувала стійка воріт. Надалі Фрайбург намагався переломити хід протистояння, але у підопічних Юліана Шустера відверто нічого не клеїлося попереду, не допомогли і заміни.

Натомість за 15 хвилин до завершення основного часу Буендіа міг оформлювати дубль, але з вбивчої позиції не зміг влучити у ближній кут воріт Атуболу.

У підсумку рахунок на табло більше не змінювався, зафіксувавши доволі впевнене перемогу Астон Вілли. Зазначимо, що для наставника "вілланів" Унаї Емері це став історичний, п'ятий кубок другого за престижністю євротурніру (раніше він вигравав його тричі із Севільєю та один раз із Вільярреалом).

Крім того, перемога принесла Астон Віллі пряму путівку до розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон, а сам тренер і команда матимуть шанс здобути ще один трофей, адже зіграють у Суперкубку УЄФА з переможцем Ліги чемпіонів.

Ліга Європи-2025/26

Фінал

Фрайбург – Астон Вілла 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 41 Тілеманс, 0:2 – 45+3 Буендіа, 0:3 – 58 Роджерс

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Астон Вілла пройшла Ноттінгем Форест, а Фрайбург обіграв Брагу.