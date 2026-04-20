Потрібно вигравати Кубок: Саленко – про єврокубкові перспективи Динамо

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 18:39
Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко вважає, що доля чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі вже визначена, тож "біло-синім" необхідно зосередитися на Кубку України.

Його слова передає Sport-express.ua.

Гравцям столичного колективу буде складно піднятися вище четвертого в таблиці УПЛ, тож потрібно зосередитися на кубку.

"Думаю, що ні. Четверте місце нічого команді не дає... Динамо потрібно вигравати Кубок, щоб потрапити до єврокубків", — сказав він.

Саленко також звернув увагу на загальний рівень українського футболу, який, на його думку, знизився через війну та відтік футболістів за кордон.

"Зараз чемпіонат трохи втратив у рівні – це зрозуміло всім. У країні триває війна, багато гравців виїхало, молодь також за кордоном. Шахтар продовжує робити ставку на легіонерів, а Динамо – на своїх виконавців. І, як на мене, це зараз правильний шлях", – розповів Саленко.

Наразі Динамо має 44 очки та посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. У півфіналу Кубку України кияни зіграють проти Буковини. Гра відбудеться 21 квітня о 18:00.

