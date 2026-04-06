Ексфутболіст Динамо назвав головну ціль киян на сезон, оцінивши перспективи в УПЛ

Денис Іваненко — 6 квітня 2026, 11:02
Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко назвав головне завдання на решту сезону-2025/26 для команди Ігоря Костюка.

Його слова передає Sport.ua.

Після поразки "біло-синіх" Карпатам (0:1) у 22 турі УПЛ він заявив, що у столичного клубу вже немає цілей у чемпіонаті. Експерт переконаний, що Динамо тепер має робити ставку на Кубок України, щоб врятувати нинішню кампанію.

"Я вже давно казав, що п'єдесталу киянам не бачити. Зараз головна мета – це перемога в Кубку України, яка гарантовано дає путівку до єврокубків. До того ж, трофей хоч якось може скрасити невдалий сезон", – сказав Саленко.

Зазначимо, що за вісім турів до завершення чемпіонату Динамо розташовується на четвертому місці в турнірній таблиці. "Біло-сині" відстають від Полісся на два очка, а від ЛНЗ та Шахтаря – на дев'ять, до того ж у "гірників" ще є матч у запасі.

Нагадаємо, що у півфіналу Кубку України кияни зіграють проти Буковини. Чинним переможцем турніру є донецький Шахтар.

