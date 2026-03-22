З ними непросто грати: Саленко – про шанси Шахтаря у протистоянні з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій

Олександр Булава — 22 березня 2026, 17:46
Колишній нападник Динамо Олег Саленко оцінив шанси Шахтар у протистоянні з АЗ Алкмар у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає Футбол 24.

Футболіст виділив результативність нідерландського колективу.

"Алкмар, якщо ви подивитесь, забиває майже в кожному матчі. Лех – це сильна команда, але польського рівня. У Нідерландах футбол якісніший. АЗ – це команда з іменем, і нижче певного рівня не опускається. Вони завжди добре готові функціонально, дисципліновані – з ними непросто грати. Я дивлюся огляди чемпіонату Нідерландів, Ліги конференцій.

Шахтарю треба добре налаштовуватися. Взагалі, якщо подивитися на пари чвертьфіналів, то шанси кожної команди на прохід до півфіналу – 50 на 50", – розповів Саленко.

Нагадаємо, що за сумою двох поєдинків Шахтар здолав Лех із рахунком 4:3. У чвертьфіналі Ліги конференцій "гірники" зіграють проти АЗ Алкмар.

Нідерландці на попередній стадії турніру переграли празьку Спарту (2:1, 4:0). Команди визначатимуть сильнішого 9 та 16 квітня.

