Знаємо, що є відставання від лідерів, і сьогодні ми його скоротили: Костюк – про перемогу Динамо над Поліссям

Наставник Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над Поліссям у центральному матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що гра була принципова.

Слова тренера наводить пресслужба столичного клубу.

"У нас кожен матч відповідальний, адже ми знаємо, що є відставання від лідерів турнірної таблиці, і сьогодні ми його скоротили. Звісно, гра була принципова, тому що команди перебували поруч – Полісся на третьому місці, а ми – на четвертому з різницею у чотири очки. Тепер ми її скоротили до одного балу.

Щодо Пономаренка, добре знаємо Матвія, його сильні сторони. Перейшовши з команди U-19 до основного складу, він продовжує забивати у кожній грі, тримати потрібний рівень, створювати моменти. Але не потрібно якихось особливих компліментів, тому що йому ще є над чим працювати. У його грі поки що є багато браку. Втім для форварда головне – забивати голи", – зазначив Костюк.

Тренер також повідомив, що крайній захисник його клубу Костянтин Вівчаренко захворів, тому замість нього на незвичному для себе фланзі грав Олександр Караваєв.

"Вівчаренко захворів, нам не вдалося відновити його до матчу. Сьогодні Олександр був справжнім капітаном, вважаю, що він добре зіграв. Потім ми зробили заміну, випустили Тимчика на той фланг, тому що дуже активним був правий фланг суперника, де грав Гуцуляк. Додали свіжості й не дозволяли супернику створювати багато моментів", – підкреслив Костюк.

Раніше свою думку відносно результату матчу висловив головний тренер Полісся Руслан Ротань, який розкритикував суддівство.