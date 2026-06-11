За таких умов виступати дуже важко: ексфорвард Динамо назвав головних фаворитів ЧС-2026

Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає Sport-express.

Він зробив прогноз на турнір, назвавши головних фаворитів турніру. Експерт вважає, що цього разу тріумфує не європейська збірна, як і на попередньому Мундіалі.

"Багато хто не погодиться, але, найімовірніше, виграє команда з Південної Америки – Аргентина або Бразилія. Річ у тім, що вони раніше почали готуватися та мали час адаптуватися до зміни часових поясів. Коли я грав, ми їздили до Америки за 20 днів до турніру, щоб повноцінно перейти на новий час і підготуватися. А зараз у європейців щойно закінчилися сезони, і вони одразу грали товариські матчі. Часу на відпочинок, підготовку та зміну часових поясів просто не було. За таких умов виступати дуже важко", – сказав Саленко.

Також фахівець назвав команду, яка може стати головних розчаруванням турніру. Він виокремив збірну Англії, пояснивши свій прогноз накопичення втоми в зірок АПЛ:

"Це може бути Англія. Вони пізно закінчили сезон, у них багато топових гравців, які втомилися. У них не було ні нормальної відпустки, нічого – й одразу треба летіти туди, готуватися та грати. На цьому вони можуть спіткнутися. Проте зараз головне дивитися, у кого які групи. Я подивився розклади: у деяких групах усе настільки зрозуміло й так багато прохідних матчів, що можна спокійно виставляти другий склад. Цікаво буде дивитися хіба що з плейоф, коли почнуть сходитися сильні суперники".

Зазначимо, що чемпіонат світу-2026 стартує вже 11 червня. В матчі-відкритті зустрінуться збірні Мексики та Південної Африки.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна за посиланням.