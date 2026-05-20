Це єдиний шанс для Костюка: Саленко – про важливість перемоги Динамо у Кубку України

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко пояснив важливість фіналу Кубку України з футболу для столичного клубу.

Його слова передає BLIK.ua.

"До матчу у Львові розмовляв з багатьма нашими ветеранами й, знаєте, всі збігаються в одному – головне, щоб Динамо ще до гри "не виграло". Тобто, щоб гравці київської команди не поводилися зверхньо щодо суперників, щоб гідно налаштувалися, підготувалися, щоб не було недооцінки, щоб не було такого, "а, та ми той Чернігів на одній нозі переграємо, не напружуючись". От такого бути точно не повинно. Звісно, Динамо безумовний фаворит, але це Кубок, це одна гра", – сказав він.

На думку Саленка, Чернігів зробить ставку на глуху оборону та спробує довести матч до серії пенальті.

"Чернігів виставить в обороні стіну, оборонний редут, навіть і не сумніваюся. От власне це і буде головною проблемою для Динамо – проломити ешелоновану оборону, де гратимуть, мабуть, усі десять польових гравців. План Чернігова, як на мене, дуже простий – вистояти в основний час, не пропустити, дотягти справу до серії післяматчевих пенальті, а там вони можуть і виграти. Думаю, гра буде до першого голу Динамо. Якщо кияни швидко заб'ють, навіть не швидко, а в першому таймі, то далі вони вже суперника почнуть трощити", – зазначив він.

Перемога в Кубку України є обов'язковою для Динамо, адже вона гарантує путівку до кваліфікації Ліги Європи та частково врятує невдалий сезон. Також це може стати вирішальним фактором для збереження посади головного тренера Ігор Костюк.

"Я знаю, що в Динамо є чітке завдання будь-що перемогти, бо здобуття Кубка України дасть змогу киянам вибороти путівку до кваліфікації Ліги Європи. Біло-сині зі шкіри вилізуть, але переможуть. Також перемога в Кубку бодай трохи згладить поганий сезон для Динамо в УПЛ, бо команда, найпевніше, фінішує четвертою, без медалей, а для київської команди – це провал. А ще ймовірна перемога Динамо у Кубку, це єдиний шанс для Ігоря Костюка лишитися тренувати киян й надалі. Інакше тренеру шанс не дадуть працювати далі, не пробачать", – підсумував Саленко.

Фінал відбудеться 20 травня у Львові. Він має розпочатись о 18:00.

