Саленко відреагував на поразку Динамо від ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи
Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко відреагував на поразку "біло-синіх" у грі проти ПАОКа (2:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Його слова передає Meta.ua.
"Зрозуміло, що після трьох забитих м'ячів ПАОК уже відступив до власних воріт. Динамівці забили другий гол і могли б продовжувати в тому ж дусі. Знову ж таки, так треба було діяти з перших хвилин. Суперник швидко знайшов слабкі місця й реалізував свої моменти – на відміну від нашої команди.
Мені вже здається, що захисникам треба наказати не бігати вперед, а суто захищатися. Бо щойно вони починають брати участь в атаках, то потім не встигають перебудуватися біля власних воріт. У пропущених голах винна вся команда. Один помилився, інший не добіг — і так далі", – сказав він.
Також Саленко оцінив зміни у грі киян після виходу Буяльського та Ярмоленка.
"Футболісти ПАОКа ближче до кінця поєдинку почали збавляти оберти. Проте майстерність не проп'єш. Андрій і Віталій вміють загострити гру, віддати класний пас. А молодь має вчитися й носитися по полю 90 хвилин, чого помітно не було. Ніхто нічого не показав. Програвати супернику середнього рівня… це показує нинішній клас Динамо, – зазначив екснападник.
Саленко вважає, що Динамо ще не втратило шансів вийти у наступний раунд кваліфікації.
"Шанси є, але їх украй мало, зважаючи на те, що матч-відповідь відбудеться в Греції за підтримки місцевих уболівальників. Українські клуби не можуть собі цього дозволити, а для футболістів це потужний стимул. Хоча від овертайму нас відділяє лише один гол, тож надія помирає останньою", – підсумував Саленко.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Раніше Олег Дулуб після першої гри назвав три проблемні зони Динамо в захисті. А Олег Федорчук оцінив шанси "біло-синіх" пробитись до наступної стадії турніру.