Саленко відреагував на поразку Динамо від ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко відреагував на поразку "біло-синіх" у грі проти ПАОКа (2:3) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Його слова передає Meta.ua.

"Зрозуміло, що після трьох забитих м'ячів ПАОК уже відступив до власних воріт. Динамівці забили другий гол і могли б продовжувати в тому ж дусі. Знову ж таки, так треба було діяти з перших хвилин. Суперник швидко знайшов слабкі місця й реалізував свої моменти – на відміну від нашої команди.

Мені вже здається, що захисникам треба наказати не бігати вперед, а суто захищатися. Бо щойно вони починають брати участь в атаках, то потім не встигають перебудуватися біля власних воріт. У пропущених голах винна вся команда. Один помилився, інший не добіг — і так далі", – сказав він.