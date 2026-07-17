Саленко відреагував на прохід Динамо у наступний етап кваліфікації Ліги Європи

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко оцінив перемогу "біло-синіх" у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж.

Його слова передає Meta.

"Зустрілися приблизно дві однакові команди, просто динамівці холоднокровніше виконали пенальті. Ось і весь підсумок. Але з такою грою ПАОКу буде складно протистояти. Чи було Динамо сильнішим за суперника? Я особисто не побачив, де кияни були на голову сильнішими за суперника. Біля воріт румунів виникали поодинокі моменти. Не було пресингу, тиску на ворота румунів. Ба більше, у додатковий час довелося ще більше хвилюватися за результат протистояння. Керівництву та тренерському штабу зараз потрібно думати, куди кого визначати, оскільки греки швидше знайдуть ключі до наших воріт. Університаті забити завадила відсутність гравців високого рівня"? – сказав він.

Саленко сподівається, що у кияни перебувають у стадії формування команди та у майбутньому зможуть покращити свою гру.

"Однак я сподіваюся, що команда ще формується і в майбутньому покращить свою гру. Щоправда, повернули деяких футболістів, які не потрібні. Наприклад, той самий Лонвейк – навіщо він потрібен, не розумію. Це добре, що зараз ми вийшли до наступного раунду. Дивимося серію 11-метрових у протистоянні з командою, яку ніхто не знає. Гадаю, у цій грі динамівці розчарували всіх, але є один нюанс: кияни пройшли до наступного раунду. Щоправда, я з нетерпінням чекаю на наступне протистояння в Лізі Європи з грецьким ПАОКом", – підсумував Саленко.

Нагадаємо, на післяматчевій пресконференції головний тренер киян зізнався, що вони готувалися до серії пенальті.

Додамо, що у наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Поєдинки будуть зіграні 23-го та 30-го липня о 20:00 за київським часом.