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АПЛ назвала найкращого гравця листопада

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 15:26
АПЛ назвала найкращого гравця листопада
Setanta

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах став найкращим гравцем листопада в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це пресслужба ліги повідомила в соцмережі Х.

У листопаді відбулося три тури АПЛ. Салах у цих поєдинках забив чотири м'ячі та зробив один асист.

Раніше Салах став першим гравцем в історії клубу, який забив 50 голів у єврокубках.

Ювілейний, 50-й гол, єгиптянин забив у гостьовому матчі Ліги чемпіонів-2024/25 проти Жирони (1:0), реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Також форвард став автором ще одного рекорду, але цього разу в АПЛ. Гравець оформив гол + асист у 37-й раз у межах Прем'єр-ліги, побивши досягнення Вейна Руні.

Сумарно в нинішньому сезоні Салах провів 22 гри у всіх турнірах, записавши до свого активу 16 голів та 12 асистів.

Контракт Мохаммеда із Ліверпулем закінчується влітку 2025 року. Раніше повідомлялось, що мерсисайдці зробили першу пропозицію єгиптянину щодо нової угоди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

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