АПЛ назвала найкращого гравця листопада

Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах став найкращим гравцем листопада в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це пресслужба ліги повідомила в соцмережі Х.

У листопаді відбулося три тури АПЛ. Салах у цих поєдинках забив чотири м'ячі та зробив один асист.

Раніше Салах став першим гравцем в історії клубу, який забив 50 голів у єврокубках.

Ювілейний, 50-й гол, єгиптянин забив у гостьовому матчі Ліги чемпіонів-2024/25 проти Жирони (1:0), реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Також форвард став автором ще одного рекорду, але цього разу в АПЛ. Гравець оформив гол + асист у 37-й раз у межах Прем'єр-ліги, побивши досягнення Вейна Руні.

Сумарно в нинішньому сезоні Салах провів 22 гри у всіх турнірах, записавши до свого активу 16 голів та 12 асистів.

Контракт Мохаммеда із Ліверпулем закінчується влітку 2025 року. Раніше повідомлялось, що мерсисайдці зробили першу пропозицію єгиптянину щодо нової угоди.