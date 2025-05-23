Салах: Зараз мій найкращий шанс виграти Золотий м'яч

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах вважає, що цього року він має найкращий шанс за всю свою кар'єру вперше стати володарем Золотого м'яча.

Слова 32-річного єгиптянина наводить ESPN.

Нинішній сезон є статистично найкращим для Салаха за всю його професійну кар'єру. Він відзначився 33 голами та 23 асистами у 51 матчі, та претендує на Золоту бутсу за підсумками кампанії-2024/25.

Футболіст сподівається, що його статистики та виграшу з Ліверпулем чемпіонського титулу в Англії буде достатньо, щоб виграти головну індивідувальну нагороду в футболі.

"Я б сказав, що у мене ніколи не було такого сезону, як цей, під час якого я вигравав великі трофеї. Тому я б сказав, що це мій найкращий шанс виграти Золотий м'яч прямо зараз, поки я в клубі, бо що це був божевільний рік, божевільний сезон з трофеєм. Це дає мені хороший шанс", – сказав Салах.

Свого підопічного підтримав Арне Слот. Але наставник мерсисайдців також наголосив, що у Салаха є сильні конкуренти в особі Усмана Дембеле, Ламіна Ямала та Рафіньї, які також провели сильний рік.

"Абсолютно вірно. У нього були дуже, дуже хороші сезони в Ліверпулі, але цей, напевно, виділяється з точки зору цифр. А якщо додати до цього, що ми також виграли лігу, це, ймовірно, дасть йому непогані шанси. На жаль, для всіх футбольних фанатів по всьому світу він не єдиний гравець, який провів чудовий сезон. Але якщо у нього і був шанс, то тільки в цьому сезоні. Якщо ж ні, то він спробує викластися ще більше в наступному сезоні. Це те, що я завжди знаю про Мо. З точки зору індивідуальних показників, покращення буде майже неможливим, хоча ніколи не кажіть, що для Мо щось неможливе, тому що він довів, що завжди може підняти рівень свєї гри ще вище", – заявив Слот.

Останній матч АПЛ сезону-2024/25 Ліверпуль проведе у неділю, 25 травня. "Червоні" на "Енфілді" прийматимуть Крістал Пелес, який обіграв Манчестер Сіті у фіналі Кубку Англії.

Нагадаємо, що в поєдинку між Ліверпулем та Крістал Пелес не зіграє Трент Александер-Арнольд, який цього літа залишить свій рідний клуб в статусі вільного агента.