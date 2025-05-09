Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Після півфіналів Ліги чемпіонів визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025

Олександр Булава — 9 травня 2025, 16:18
Після півфіналів Ліги чемпіонів визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025
Усман Дембеле
Getty Images

Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.

Перше місце в списку зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Далі за ним йде 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал та бразилець Рафінья.

Після півфіналів Ліги чемпіонів з сьомого на четверте місце піднявся голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, трохи нижче розташувався Мохамед Салах, який напередодні завоював чемпіонство АПЛ з Ліверпулем.

20 претендентів на Золотий м'яч 2025:

  1. Усман Дембеле (ПСЖ)
  2. Ламін Ямаль (Барселона)
  3. Рафінья Діас (Барселона)
  4. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
  5. Мохамед Салах (Ліверпуль)
  6. Педрі (Барселона)
  7. Гаррі Кейн (Баварія)
  8. Кіліан Мбаппе (Реал)
  9. Лаутаро Мартінес (Інтер)
  10. Роберт Левандовський (Барселона)
  11. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
  12. Нуну Мендеш (ПСЖ)
  13. Вітінья (ПСЖ)
  14. Джуд Беллінгем (Реал)
  15. Вінісіус Жуніор (Реал)
  16. Віктор Дьокереш (Спортинг)
  17. Ашраф Хакімі (ПСЖ)
  18. Дензел Думфріс (Інтер)
  19. Деклан Райс (Арсанал)
  20. Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, напередодні епічне протистояння у півфіналі показали Інтер  та Барселона, а ПСЖ вдома розібрав Арсенал.

Золотий м'яч Рафінья Усман Дембеле Мохаммед Салах Ламін Ямал Джанлуїджі Доннарумма

Золотий м'яч

Без Рафіньї та Салаха: визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025
Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025
Барселона хоче продовжити контракт з основним претендентом на Золотий м'яч-2025
Нарешті дочекався: легенда Інтера отримав торт у вигляді Золотого м'яча
Педрі – про шанс виграти Золотий м'яч: Зазвичай перемагають гравці з великими показниками

Останні новини