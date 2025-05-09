Після півфіналів Ліги чемпіонів визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025
Усман Дембеле
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Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.
Перше місце в списку зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Далі за ним йде 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал та бразилець Рафінья.
Після півфіналів Ліги чемпіонів з сьомого на четверте місце піднявся голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, трохи нижче розташувався Мохамед Салах, який напередодні завоював чемпіонство АПЛ з Ліверпулем.
20 претендентів на Золотий м'яч 2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Рафінья Діас (Барселона)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Педрі (Барселона)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Вітінья (ПСЖ)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Віктор Дьокереш (Спортинг)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Дензел Думфріс (Інтер)
- Деклан Райс (Арсанал)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
Нагадаємо, напередодні епічне протистояння у півфіналі показали Інтер та Барселона, а ПСЖ вдома розібрав Арсенал.