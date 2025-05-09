Після півфіналів Ліги чемпіонів визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025

Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.

Перше місце в списку зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Далі за ним йде 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал та бразилець Рафінья.

Після півфіналів Ліги чемпіонів з сьомого на четверте місце піднявся голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма, трохи нижче розташувався Мохамед Салах, який напередодні завоював чемпіонство АПЛ з Ліверпулем.

20 претендентів на Золотий м'яч 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламін Ямаль (Барселона) Рафінья Діас (Барселона) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Мохамед Салах (Ліверпуль) Педрі (Барселона) Гаррі Кейн (Баварія) Кіліан Мбаппе (Реал) Лаутаро Мартінес (Інтер) Роберт Левандовський (Барселона) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Нуну Мендеш (ПСЖ) Вітінья (ПСЖ) Джуд Беллінгем (Реал) Вінісіус Жуніор (Реал) Віктор Дьокереш (Спортинг) Ашраф Хакімі (ПСЖ) Дензел Думфріс (Інтер) Деклан Райс (Арсанал) Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, напередодні епічне протистояння у півфіналі показали Інтер та Барселона, а ПСЖ вдома розібрав Арсенал.