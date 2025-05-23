Трент не зіграє в останньому турі АПЛ: відома причина
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд не зіграє за свою команду в останньому турі АПЛ проти Крістал Пелес через рішення тренера.
Слова Арне Слота наводить Фабріціо Романо.
"Александер-Арнольд все одно піде, то чому б його не залишити поза складом? Це буде мій перший подарунок Хабі Алонсо на чолі Реала", – заявив нідерландський наставник.
Нагадаємо, оборонець приєднався до академії "червоних" у 2004 році. За основну команду футболіст дебютував у сезоні-2016/17, коли йому було 18 років. За цей час за клуб Александр-Арнольд зіграв 352 поєдинки в усіх турнірах, забивши 23 голи.
У складі Ліверпуля він двічі вигравав АПЛ, перемагав у Кубку Англії, Кубку Ліги, Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та ставав переможцем клубного чемпіонату світу.
На початку травня Трент оголосив, що залишить команду після 20 років в системі "червоних".
Матч 38 туру АПЛ між Ліверпулем та Крістал Пелес відбудеться 25 травня о 18:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, кого підпише Ліверпуль на заміну своєму вихованцю.