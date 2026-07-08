Я працюю тренером саме заради таких моментів: Скалоні – про шалений камбек Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту (3:2).

Його слова передає пресслужба збірної Аргентини.

"Альбіселесте" поступались до 79-ї хвилини з рахунком 0:2, але змогли зробити ефектний камбек. Фахівець був дуже щасливий після гри та віддав належне своїм підопічним.

"Масштаб того, що сталося, можна порівняти з безліччю великих подій, які ми пережили з цією командою. Команда ніколи не припиняє рухатися вперед. Я вважаю, що ми весь час володіли ініціативою в матчі, у нас було багато моментів. Я на лаві запасних переживаю так само сильно, як і ви. Я працюю тренером саме заради таких моментів, які мені доводиться переживати на тренерській лаві. Я говорю про це зі своїм тренерським штабом, і для всіх нас, хто грав у футбол, знову переживати такі емоції – це неймовірно", – сказав Скалоні.

Ліонель заявив, що Аргентина заслужила на перемогу. Він у захваті від характеру своїх підопічних, який проявився в найважливіший момент:

"Єгипет – дуже хороша команда, але я відчуваю, що протягом усього матчу ініціатива була на нашому боці. У них було два або три швидкі випади. Якщо вже програвати, то краще так. Програвати можна по-різному, але ця команда завжди бореться. Я завжди емоційний. Переживати такі емоції – це неймовірно. Сьогодні відбулося одне з тих випробувань, які загартовують тебе. Така в нас команда: коли справи йдуть погано, ми викладаємося на повну. Було відчуття, що в якийсь момент у нас з'явиться шанс, і ми зможемо переломити хід гри".

Зазначимо, що у чвертьфіналі збірна Аргентини зіграє зі Швейцарією. Підопічні Мурата Якіна в серії пенальті пройшли Колумбію.

Гра відбудеться 12 липня. Вона розпочнеться о 4:00 за київським часом.