Баварія не планує підписувати зірку Ліверпуля, який влітку стане вільним агентом

Баварія не має наміру підписувати єгипетського нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха, який влітку залишить англійський клуб в статусі вільного агента.

Про це повідомляє CF Bayern Insider.

За інформацією джерела, спортивний директор мюнхенців Макс Еберль провів внутрішні наради, на яких чітко дав зрозуміти, що Салах не входить до списку трансферних цілей клубу.

У поточному сезоні-2025/26 єгиптянин вже взяв участь у 35 поєдинках в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 асистів. Це прощальний сезон для Мохаммеда у футболці "мерсисайдців".

