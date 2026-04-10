Баварія не планує підписувати зірку Ліверпуля, який влітку стане вільним агентом

Олексій Мурзак — 10 квітня 2026, 21:40
Мохаммед Салах
Getty Images

Баварія не має наміру підписувати єгипетського нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха, який влітку залишить англійський клуб в статусі вільного агента.

Про це повідомляє CF Bayern Insider.

За інформацією джерела, спортивний директор мюнхенців Макс Еберль провів внутрішні наради, на яких чітко дав зрозуміти, що Салах не входить до списку трансферних цілей клубу.

У поточному сезоні-2025/26 єгиптянин вже взяв участь у 35 поєдинках в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 асистів. Це прощальний сезон для Мохаммеда у футболці "мерсисайдців".

Нагадаємо, що Ліверпуль поступився на виїзді ПСЖ 0:2. Друге протистояння відбудеться 14 квітня о 22:00 (за київським часом).

