Зірка Ліверпуля вибув на кілька тижнів через травму

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах отримав м'язову травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти турецького Галатасарая (перемога 4:0).

Про це повідомляє The Athletic.

За прогнозами лікарів, Салах пропустить декілька тижнів. Він не допоможе Ліверпулю в матчі 31 туру АПЛ проти Брайтона (21 березня), а також не поїде до табору збірної Єгипту на товариські матчі проти Саудівської Аравії та Іспанії (27 і 30 березня відповідно). При цьому 33-річний єгиптянин зможе повернутися в гру після березневої міжнародної паузи.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 10 голів і 9 асистів у 34 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.