Ван Дейк: Салах – видатний партнер по команді

Захисник і капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк поділився своєю думкою стосовно партнера по команді Мохамеда Салаха, який покине клуб наприкінці поточного сезону.

Слова нідерландця наводить ВВС.

"Часто справжню цінність гравця усвідомлюють лише після його відходу, але ми цінуємо його вже зараз. Він видатний партнер по команді. Ми разом пройшли і злети, і падіння. Він залишатиметься важливим у цих останніх п'яти матчах.

Для нього і його родини це точно буде емоційно, але й для нас також, адже він дуже багато значить для мене, для команди і, звісно, для вболівальників. Але спершу – у нас ще є робота. Він це розуміє, і це зараз головне", – заявив Ван Дейк.