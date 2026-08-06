Він схожий на Роналду: легенда Ліверпуля – про перехід Салаха в Туреччину

Джеймі Каррагер відреагував на рішення Мохаммеда Салаха продовжити кар'єру в турецькому Трабзонспорі.

Його слова передає Daily Mail.

Колишній захисник Ліверпуля вважає, що зірковий єгиптянин міг обрати більш іменитий клуб. Він пояснив, чому той врешті-решт зробив саме такий крок.

"Судячи з того, що я бачу, він схожий на Роналду: у нього сильна мотивація, його статистика дуже багато для нього означає. Я думав, до речі, що він і в Туреччині може досягти такого ж успіху, але вважав, що він захоче грати в по-справжньому престижному клубі. Очевидно, його вимоги щодо зарплати відлякали деякі команди. Але я думав, що він міг би трохи знизити свої запити, щоб перейти до сильнішого клубу. Перейти в Мілан, Ювентус чи якийсь інший клуб, щоб брати участь у важливих матчах, як і раніше виступати у єврокубках. Туреччина ж здається… Мені просто здається, що він заслуговує на більше", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що у Трабзонспорі одноклубниками Мохаммеда Салаха стануть футболісти збірної України Арсеній Батагов і Руслан Малиновський, який також змінив клубну прописку в нинішнє трансферне вікно.

"Бордово-сині" також робили пропозицію щодо трансферів Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Проте наразі гравці Жирони не зацікавлені в переході до турецького чемпіонату.