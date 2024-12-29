Салах – абсолютний лідер серед гравців найкращих ліг Європи за результативністю

Лідер англійського Ліверпуля Мохаммед Салах – єдиний гравець з п'яти найкращих ліг Європи, у якого понад 30 гольових дій у сезоні-2024/25.

Про це повідомляє ESPN.

В єгиптянина за першу половину сезону 20 результативних ударів та 17 асистів. За Ліверпуль він провів 26 поєдинків у поточному розіграші.

Нагадаємо, в останньому матчі 2024 року Ліверпуль із Салахом декласував Вест Гем, а сам гравець записав до свого активу гол та дві результативні передачі.

Раніше Салах став першим гравцем в історії клубу, який забив 50 голів у єврокубках. Ювілейний, 50-й гол, єгиптянин забив у гостьовому матчі Ліги чемпіонів проти Жирони (1:0), реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Також форвард став автором ще одного рекорду, але цього разу в АПЛ. Гравець оформив гол + асист у 37-й раз у межах Прем'єр-ліги, побивши досягнення Вейна Руні.