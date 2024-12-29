Манчестер Сіті нарешті переміг, Евертон з Миколенком програв Ноттінгем Форест та інші результати 19 туру АПЛ

У неділю, 29 грудня, відбулась низка матчів в межах 19 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті перервав серію з п'яти поєдинків без перемог, здолавши Лестер. Відзначимо дебютний гол Савіньо у складі "містян".

Евертон з Віталієм Миколенком у складі програв Ноттінгему. "Лісники" піднялись на проміжне третє місце у турнірній таблиці АПЛ. Український захисник виконав одне перехоплення та виграв дві повітряні боротьби. Відзначимо відсутність фолів з боку гравця збірної України.

У паралельному матчі Борнмут врятувався від поразки Фулгему завдяки пізньому голу Уаттара. Ілля Забарний вийшов в основному складі "вишень" та провів на полі всі 90 хвилин. На рахунку українця дві виграні верхові боротьби та одне успішне перехоплення. Окрім того, Забарний завдав одного удару повз ворота лондонців.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

19 тур, 29 грудня

Лестер – Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Савіньо, 21, 0:2 – Голанд, 74

Евертон – Ноттінгем Форест 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Вуд, 15, 0:2 – Гіббс-Вайт, 61

Крістал Пелас – Саутгемптон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Діблінг, 14, 1:1 – Езе, 52

Тоттенгем – Вулвергемптон 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – Хван Хі Чхан, 7, 1:1 – Бентанкур, 12, 2:1 – Джонсон, 45+3, 2:2 – Ларсен, 87

Фулгем – Борнмут 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Хіменес, 40, 1:1 – Еванілсон, 51, 2:1 – Вілсон, 72, 2:2 – Уаттара, 89

Зазначимо, що у заключній зустрічі ігрового дня Ліверпуль в гостях зустрінеться із Ліверпулем. Стартовий свисток пролунає о 19:15 за київським часом.