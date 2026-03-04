Сабо назвав двох гравців Шахтаря, яких не варто викликати у збірну України

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо можливої натуралізації двох бразильських футболістів Шахтаря Педро Енріке та Педріньйо.

Його слова передає 24 Канал.

Легенда київського Динамо вважає, що не варто цього робити. На його думку, ці гравці не мають виступати за "синьо-жовтих", адже не будуть викладатися на повну.

"Не потрібно їх брати у збірну. Вони не будуть віддаватися так, як якийсь українець. Бразильці не будуть корисні збірній України – в жодному разі. Вони нічим не допоможуть. Краще залучати наших молодих гравців, які приїжджатимуть з великим бажанням у табір команди", – заявив Сабо.

Нагадаємо, що раніше була інформація про можливу натуралізацію Педріньйо. Сам правий вінгер Шахтаря відреагував на ці чутки. Педро Енріке також нещодавно висловився з приводу чуток про свою натуралізацію та інших бразильців до збірної України.

Зазначимо, що "синьо-жовті" проведуть свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.