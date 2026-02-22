Бразилець Шахтаря – про потенційну натуралізацію: Не відкидаю можливості одягнути футболку збірної України

Лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке висловився з приводу чуток про натуралізацію бразильців до збірної України з футболу.

Його цитує Sport Arena.

Фтболіст зізнався, що завжди мріяв зіграти за національну команду рідної країни. Водночас Енріке додав, що не відкидає варіант із можливими виступами за збірну України, якщо така пропозиція йому надійде.

"Так, я бачив ці чутки в мережі, і вони були предметом обговорення в медіа. Я можу сказати тільки, що, як і будь-який бразильський хлопчик, я мріяв зіграти одного разу за збірну своєї країни. Разом із тим, не відкидаю можливості одягнути футболку збірної України. Це великий шанс для будь-якого футболіста, в тому числі й для мене", – заявив оборонець.

Бразилець донеччан запевнив, що він не мав жодних конкретних бесід щодор можливої своєї натуралізації за українську збірну.

"Якщо б мені вдалося стати професійним гравцем за збірну України, це було б значним кроком у кар'єрі", – підсумував Педро Енріке.

Бразильський захисник виступає в Україні з літа 2023-го. У футболці "гірників" Педро Енріке вже провів 66 матчів (1 гол та 4 асисти). Його контракт із Шахтарем розрахований до кінця 2031 року.

Разом із донеччанами бразилець став чемпіоном України (2023/24) та двічі підіймав над головою Кубок країни (2023/24 та 2024/25).

Нагадаємо, що раніше була інформація про можливу натуралізацію Педріньйо. Сам правий вінгер Шахтаря відреагував на ці чутки.