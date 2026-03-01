Ребров прокоментував чутки про натуралізацію двох гравців Шахтаря

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував інформацію щодо можливої натуралізації бразильських легіонерів Шахтаря Педрінью та Педро Енріке.

Про це він розповів у етері на Футбол 360.

Наставник наголосив, що для нього ключовим фактором є наявність українського паспорта. Також він додав, що його поточний контракт діє ще 3 місяці, тому він не може планувати такі процеси на далеку перспективу.

"Мені важко це коментувати, тому що для мене дуже важливо: якщо у гравця є український паспорт – тоді я можу його розглядати як потенційного гравця національної збірної. Зараз якщо хтось хоче натуралізувати…

Я не можу натуралізувати гравців, тим більше в мене контракт закінчується за 3 місяці – я не знаю, де я буду. Не можу зараз казати, що ось когось я хочу натуралізувати. Вважаю, що є регламент, є 5 років, коли гравець повинен грати в Україні чи в будь-якій країні – тоді в нього є шанс стати громадянином цієї країни і грати за цю країну".

Ребров окремо підкреслив, що ініціатива зміни громадянства має йти саме від тих кого хочуть натуралізувати.

"Поки що я вважаю, що у Педрінью чи у кого немає тих 5 років. Тому коли вони будуть, коли буде бажання Шахтаря, буде, по-перше, бажання гравця – я вважаю, що натуралізація це дуже важливий фактор для самого гравця.

Ти міняєш громадянство – це не просто так, що ось тренер збірної чи збірна, чи клуб захотів. Дуже важливо, щоб це виходило від гравця, а не від національної збірної".

Нагадаємо, що раніше була інформація про можливу натуралізацію Педріньйо. Сам правий вінгер Шахтаря відреагував на ці чутки. Педро Енріке також нещодавно висловився з приводу чуток про свою натуралізацію та інших бразильців до збірної України.

Зауважимо, збірна України під керівництвом Реброва проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що головний тренер юнацької збірної України U-19 запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Трабзонспора.