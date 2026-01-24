Ребров планує натуралізувати бразильця Шахтаря та викликати його на матч збірної України зі Швецією – ЗМІ

Бразильський гравець донецького Шахтаря Педріньйо проходить процес натуралізації з метою виступів за національну збірну України. Ініціатива запрошення гравця належить безпосередньо тренерському штабу "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим

Про це повідомляє ESPN.

Представники футболіста наразі пришвидшили роботу з оформленням необхідних документів, щоб Педріньйо встиг отримати дозвіл від ФІФА найближчим часом. Головна мета – зробити його доступним для виклику в збірну вже на матч плейоф кваліфікації проти Швеції, який заплановано на 26 березня.

Педріньйо, якому у квітні виповниться 28 років, належить Шахтарю з 2021 року. Після періоду оренди в бразильському Атлетико Мінейро (2022–2024) він повернувся до України в середині минулого року. У поточному сезоні на його рахунку 6 голів та 9 результативних передач за "гірників".

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Педріньйо висловився про війну в Україні.