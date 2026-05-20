Сабо спрогнозував переможця Кубку України

Йожеф Сабо поділився думками щодо фінального матчу Кубку України з футболу, в якому за трофей будуть боротись Динамо та Чернігів.

Його слова передає УФ.

Легенда "біло-синіх" вважає, що в цій грі є явний фаворит. Він прогнозує легку перемогу підопічних Ігоря Костюка, а потенційну поразку вважатиме справжнім провалом.

"Якщо Динамо примудриться програти Чернігову, то це буде ганьба століття для клубу, але… Все ж, до цього справа не дійде, впевнений. Кияни, як на мене, можуть програти лише в одному випадку – якщо буде серія пенальті. Тільки так. Взагалі ж думаю, що буде погром – рахунок буде 3:0 або 4:0 на користь Динамо", – сказав Сабо.

Зазначимо, що фінал відбудеться 20 травня у Львові. Початок зустрічі заплановано на 18:00.

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Кубку України став Шахтар. У вирішальній грі "гірники" переграли Динамо.

На думку букмекерів, "біло-сині" – явний фаворит на перемогу у фіналі. За оцінками GGBET, на здобуття трофея киянами можна поставити з коефіцієнтом 1,05, тоді як на звитягу Чернігова дають 10,88. Зроби свій прогноз і переконайся: все буде GG!

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 9:55 20 травня та можуть змінюватися.

Реклама 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.