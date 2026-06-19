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Легенда Динамо назвав своїх фаворитів ЧС-2026

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 09:25
Легенда Динамо назвав своїх фаворитів ЧС-2026
Фаворити ЧС-2026 за версією Сабо
Getty Images

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо висловився щодо фаворитів чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає META.

Досвідчений експерт виділив дві європейські збірні. Він заявив, що йому сподобались у першому турі національні команди Німеччини та Франції.

"Мені подобається збірна Франції. Там є класні футболісти, гра у них поставлена на солідному рівні. Французи впевнено обіграли команду Сенегалу, яка, до речі, теж непогано виглядала.

Від Німеччини вболівальники очікують великих результатів. Щоправда, суперник у першому турі у них був не дуже сильним. Тому подивимося, як далі виглядатимуть німці", – сказав Сабо.

Зазначимо, що у другому турі німці зіграють проти Кот-д'Івуару. Французам протистоятиме збірна Іраку.

Раніше свій прогноз на турнір зробив Олександр Усик. Він назвав фаворитом також європейську, але іншу команду.

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