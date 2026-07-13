Легенда Динамо зробив прогноз на півфінали ЧС-2026, назвавши майбутнього чемпіона

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від півфіналів чемпіонату світу-2026 і спрогнозував майбутнього переможця турніру.

Його слова передає META.

Він заявив, що до цієї стадії змагань вийшли найкращі команди. У першому протистоянні між Францією та Іспанією експерт прогнозує перемогу "Ле Бльо", хоча підкреслив, що команда Луїса де ла Фуенте також заслуговує на вихід у фінал.

"Безумовно, це головний матч півфіналу. Ця пара заслуговує на те, щоб потрапити й до фіналу, але сітка турніру складена так, що хтось із них мусить вибути за крок до вирішального поєдинку. І цим "кимось", на мій погляд, буде збірна Іспанії. Я бачив матчі Франції ще до чемпіонату світу та під час нього, тому моїм однозначним фаворитом турніру є команда Дідьє Дешама. Іспанці сильні, але атака французів мене просто захоплює – Олісе, Дембеле, Дуе, Барколя, Мбаппе. Тут немає чого доводити. Мені здається, що вони в будь-якому разі обіграють іспанців. Рахунок? Ставлю на 2:1. Хоча не виключаю, що французи заб'ють і три м'ячі", – сказав Сабо.

У парі Англія – Аргентина фахівець не бачить явного фаворита. Він заявив, що його не вражає виступ "альбіселесте", проте саме аргентинцям він спрогнозував врешті-решт вихід до фіналу:

"Чинний чемпіон світу буквально проскочив до півфіналу не в останню чергу завдяки суддям. Так, у них сильні виконавці, але їхній грі бракує цілісності. Не менш кваліфіковані футболісти є й у англійців, але їх у півфінал затягнули окремі гравці, маю на увазі Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна. Тут боротьба за вихід у фінал буде дуже серйозною. У англійців я назвав лідерів, але в Аргентини є Мессі. Ліонель у поважному для футболіста віці, але все одно може забити гол або віддати гольову передачу з нічого. Припущу, що основний час завершиться внічию 1:1, а у додатковий час перемогу здобудуть аргентинці".

Тож Йожеф Сабо очікує на повторення фіналу, який відбувся на Мундіалі-2022. Проте цього разу він вважає, що французи візьмуть реванш і стануть чемпіонами світу.

Зазначимо, що півфінали ЧС-2026 відбудуться 14 і 15 липня. Обидва вони розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Напередодні букмекери визначили фаворита турніру. Вони також вважають претендентом номер 1 саме команду Дідьє Дешама.