Екстренер збірної України спрогнозував результат матчу проти Угорщини

Легенда українського футболу Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння збірної України з Угорщиною в першому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport-Express.

Екстренер національної команди вважає Угорщину головним суперником "синьо-жовтих" у групі.

"Угорщина – головний суперник України у групі, безумовно. Переконаний у цьому, оскільки в них дійсно є команда, а у нас… Ну, не бачу. Позбирали звідусіль, але ж наші хлопці, які грають не в українській Прем'єр-лізі, а за кордоном, практично не мають нормальної, повноцінної ігрової практики, хіба Миколенко.

Угорщині я не симпатизуватиму. Душа в мене українська! Де я заробив ім'я? Граючи за Динамо та тренуючи Україну. І живу я тут, мене на вулицях навіть молодь впізнає, автографи просять, сфотографуватися.

Мені приємно, звісно ж. Певно, який-не-який слід в історії українського футболу я все ж залишив", – розповів Сабо.