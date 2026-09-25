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Екстренер збірної України спрогнозував результат матчу проти Угорщини

Олександр Булава — 25 вересня 2026, 20:37
Екстренер збірної України спрогнозував результат матчу проти Угорщини
Йожеф Сабо
Скриншот

Легенда українського футболу Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння збірної України з Угорщиною в першому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport-Express.

Екстренер національної команди вважає Угорщину головним суперником "синьо-жовтих" у групі.

"Угорщина – головний суперник України у групі, безумовно. Переконаний у цьому, оскільки в них дійсно є команда, а у нас… Ну, не бачу. Позбирали звідусіль, але ж наші хлопці, які грають не в українській Прем'єр-лізі, а за кордоном, практично не мають нормальної, повноцінної ігрової практики, хіба Миколенко.

Угорщині я не симпатизуватиму. Душа в мене українська! Де я заробив ім'я? Граючи за Динамо та тренуючи Україну. І живу я тут, мене на вулицях навіть молодь впізнає, автографи просять, сфотографуватися.

Мені приємно, звісно ж. Певно, який-не-який слід в історії українського футболу я все ж залишив", – розповів Сабо.

Також фахівець спрогнозував рахунок у майбутній зустрічі.

"Щодо прогнозу на гру, то, думаю, буде нічия. Поставлю на результативну мирову 1:1", – підсумував Сабо.

Зауважимо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. З текстовою онлайн-трансляцією поєдинку ви можете ознайомитися за посиланням.

Це перший офіційний матч на міжнародному турнірі під орудою Мальдери. Нещодавно італійський наставник розповів про ключове завдання "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Збірна України з футболу Йожеф Сабо

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