Хороша команда: Сабо – про суперника збірної України у плейоф Ліги націй

Український тренер Йожеф Сабо оцінив перспективи збірної України у матчах плейоф Ліги нації проти команди Бельгії.

Цитує тренера Sport.ua.

"Хороша командочка у бельгійців, але коли вони всі грають. А то деколи виходить, що то один футболіст захворів, то другий, то травми… Тож тепер через чотири місяці на збірну України чекатиме чергове випробування.

Шанси збірної України? Подивимось, як воно буде. Але те, що з усіх чотирьох можливих суперників випав нам найміцніший – це факт. Могли б бути шотландці чи мадяри, або ж серби.

У другій половині березня у нас якраз набиратиме хід весняна частина чемпіонату, тож збірники, які грають в українських клубах, на момент зустрічей із бельгійцями вже матимуть ігрову практику.

Повторюсь: Бельгія – хороша команда. Якщо програємо – що ж поробиш, нічого страшного у цьому не бачу. Хоча б тому, що не вилетимо із групи В. Тож вболіватимемо за Україну", – сказав Сабо.