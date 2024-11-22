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Збірна України зіграє проти Бельгії в плейоф Ліги націй

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 13:25
Збірна України зіграє проти Бельгії в плейоф Ліги націй
УАФ

У п'ятницю, 22 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування плейоф раунду Ліги націй.

Суперником збірної України стала команда Бельгії, яка у групі з Францією, Італією та Ізраїлем посіла третю сходинку у дивізіоні А. Можливими суперниками "синьо-жовтих" були також Шотландія, Угорщина та Сербія.

Українці зіграють номінально домашній поєдинок 20 березня 2025 року, матч-відповідь відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, "синьо-жовті" в останньому турі Ліги націй перемогли Албанію (2:1) та посіли 2 місце у групі. Це дозволило команді поборотися за вихід в Дивізіон А.

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