Сабо дав впевнений прогноз на майбутнього чемпіона УПЛ

Колишній головний тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо назвав клуб, який має чудові шанси посісти перше місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги за підсумками поточного сезону-2025/26.

Його слова цитує BLIK.ua.

Легенда київського Динамо зробив ставку на донецький Шахтар. Сабо переконаний, що саме "гірники" стануть чемпіона української першості у цьому сезоні.

"Взагалі, у Шахтаря дуже хороша команда в цьому сезоні. В УПЛ, я впевнений, вони будуть чемпіонами, взагалі сумнівів немає", – сказав Сабо.

Відзначимо, що після 20 турів команда Арди Турана очолює таблицю УПЛ, набравши 47 балів. Відрив від найближчого конкурента, яким є черкаський ЛНЗ, складає 3 очки. Натомість Динамо Київ із 38 пунктами йде четвертим.

Додамо, що наступний матч Шахтаря в УПЛ відбудеться 4 квітня, коли "гірники" зіграють вдома проти Руха (15:30). Однак перед цим донеччани зіграють другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха (19 березня о 22:00 за Києвом).

