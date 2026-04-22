Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ребров підбив підсумки своєї роботи на чолі збірної України

Денис Іваненко — 22 квітня 2026, 17:05
UAF

Сергій Ребров висловився про відставку з поста головного тренера збірної України.

Своїми думками він поділився на власній сторінці в інстаграмі.

Фахівець заявив, що це був насичений період його кар'єри. Він подякував за співпрацю та побажав успіхів "синьо-жовтим" у майбутньому.

"Для мене було великою честю очолювати національну збірну протягом останніх трьох років. Разом із гравцями та тренерським штабом ми пережили багато позитивних та негативних моментів і емоцій.

Я вдячний кожному з них за їхні зусилля протягом цього часу та УАФ за довіру, надавши мені цю можливість. Перед будь-яким наступним етапом у своїй кар'єрі хочу щиро побажати подальших успіхів та нових досягнень нашій збірній у майбутньому", – написав Ребров.

Зазначимо, що Ребров очолював збірну України з літа 2023 року. Під його керівництвом команда провела 34 матчі, у яких здобула 16 перемог при 8 нічиїх і 10 поразках.

Він продовжує бути віцепрезидентом і членом Виконавчого комітету. Хто стане новим головним тренером "синьо-жовтих" – поки невідомо.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Останні новини