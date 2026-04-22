Кварцяний назвав найкращих кандидатів на пост тренера збірної України після звільнення Реброва

Досвідчений тренер Віталій Кварцяний висловився про завершення роботи на чолі збірної України Сергія Реброва та назвав своїх кандидатів на заміну.

Фахівець заявив, що залишається високої думки про Реброва, відзначивши вплив того на розвиток українського футболу.

Експерт наголосив, що наступним тренером "синьо-жовтих" має стати український спеціаліст. Він пояснив свою позицію та назвав двох кандидатів.

"Тільки українського та авторитетного. Іноземний фахівець повинен бути сильним психологом і проаналізувати всі ситуації, що відбуваються в українському футболі під час війни. Вітчизняний наставник краще пристосований до нинішніх реалій, він краще знатиме можливості гравців та їхню психіку. Серед головних претендентів я б назвав Мирона Маркевича й Олега Лужного.

Що стосується Мирона Богдановича, то це справжній патріот своєї країни, який на 100% душею та тілом за національну команду. Я впевнений, що резерв у нього є. Ця людина розбирається у футболі. Він мало говорить, але багато робить. У цього фахівця за плечима дуже великий досвід, що в нинішній ситуації дуже важливо.

Впевнений, що й Лужний готовий до цього виклику. У футболі він знає все. Будучи футболістом Лужний чотири роки грав під керівництвом Арсена Венгера, виступав в одній команді з гравцями збірної Англії та інших країн. Лужний має авторитет, він чесний, принциповий і завжди вимагає від футболістів дисципліни на футбольному полі", – заявив Кварцяний.