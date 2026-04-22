Кварцяний назвав найкращих кандидатів на пост тренера збірної України після звільнення Реброва
Досвідчений тренер Віталій Кварцяний висловився про завершення роботи на чолі збірної України Сергія Реброва та назвав своїх кандидатів на заміну.
Його слова передає META.
Фахівець заявив, що залишається високої думки про Реброва, відзначивши вплив того на розвиток українського футболу.
"Робота наставника завжди залежить від результату. Проте я вважаю, що Ребров – серйозний тренер. За час роботи на чолі національної команди цей фахівець випробував багато футболістів, довіряв молоді, проводив експерименти. Робота наставника збірної дуже складна, у нього немає часу на підготовку, як у клубного тренера. Звичайно, нас мучить результат, але я вважаю, що Сергій Станіславович багато зробив для розвитку українського футболу", – сказав Кварцяний.
Експерт наголосив, що наступним тренером "синьо-жовтих" має стати український спеціаліст. Він пояснив свою позицію та назвав двох кандидатів.
"Тільки українського та авторитетного. Іноземний фахівець повинен бути сильним психологом і проаналізувати всі ситуації, що відбуваються в українському футболі під час війни. Вітчизняний наставник краще пристосований до нинішніх реалій, він краще знатиме можливості гравців та їхню психіку. Серед головних претендентів я б назвав Мирона Маркевича й Олега Лужного.
Що стосується Мирона Богдановича, то це справжній патріот своєї країни, який на 100% душею та тілом за національну команду. Я впевнений, що резерв у нього є. Ця людина розбирається у футболі. Він мало говорить, але багато робить. У цього фахівця за плечима дуже великий досвід, що в нинішній ситуації дуже важливо.
Впевнений, що й Лужний готовий до цього виклику. У футболі він знає все. Будучи футболістом Лужний чотири роки грав під керівництвом Арсена Венгера, виступав в одній команді з гравцями збірної Англії та інших країн. Лужний має авторитет, він чесний, принциповий і завжди вимагає від футболістів дисципліни на футбольному полі", – заявив Кварцяний.
Зазначимо, що Ребров продовжує бути віцепрезидентом і членом Виконавчого комітету УАФ. Хто стане новим головним тренером збірної України – буде оголошено пізніше.