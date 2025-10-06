Ця схема принесла нам результат: півзахисник ЛНЗ – про перемогу над Шахтарем

Півзахисник черкаського ЛНЗ Артур Рябов відреагував на розгромну перемогу над донецьким Шахтарем (4:1) у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Дуже позитивні емоції після матчу. Ви бачили, яка була насичена гра — боротьба, голи. Я дуже радий, що команда змогла здобути ці важкі три очки проти серйозного суперника. Емоцій дуже багато, вони позитивні.

Дуже дякую команді, що боролися, не програвали єдиноборства, грали агресивно до самого кінця.

Схема 5-3-2? Тренерський штаб готувався до цієї гри, ми випробовували багато схем і обрали цю. Вважаю, що це принесло нам результат. ЛНЗ — вперед!", – сказав Рябов.