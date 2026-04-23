Один з лідерів ЛНЗ відновився після травми та повернувся в загальну групу команди

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі відновився після травми та повернувся у загальну групу команди.

Втім, за інформацією джерела, повернення 28-річного футболіста в загальну групу не гарантує йому місце в стартовому складі на суботній матч 25-го туру проти Металіста 1925.

Очікується, що Яшарі в найкращому випадку потрапить у заявку на цю гру.

Нагадаємо, косовар травмувався у матчі 17 туру УПЛ проти Епіцентра, у якому підопічні Віталія Пономарьова здобули перемогу з рахунком 2:0 (дубль Марка Ассінора).

У цьому сезоні-2025/26 Мухаррем відіграв 17 ігор (3 м'ячі та 6 результативних передач).

Раніше повідомлялося, що півзахисник не планує продовжувати свої виступи в Україні та влітку 2026-го хоче змінити команду.