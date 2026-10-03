Ротань пояснив головну перепону українських клубів на шляху до основного етапу єврокубків

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань пояснив, що заважає українським клубам на шляху до основного етапу Ліги Європи та Ліги конференцій.

Під час медіазаходу Media Game наставник "вовків" зазначив у коментарі "Чемпіону", що головною перепоною є логістика, ускладнена війною в Україні.

"Зараз важко казати, чого не вистачає. Мабуть, станом на зараз бракує досвіду. Тому що по грі ми повинні бути там, я вважаю. Мабуть, головна перепона – війна. Логістика, яка зараз є – це, мабуть, найтяжче, що може бути. Тому що переїзди... Коли три години їдеш і тренуєшся – ти цього практично не відчуваєш.

А коли їдеш 14 годин, то, звісно, вимагати максимуму від гравця... Ми вимагаємо, але розуміємо, що це все ж фізіологія. Коли ти постійно сидиш, переїздиш, то час, який гравець має отримувати на відновлення – через масаж, різні процедури, десь полежати трішки, відпочити... Він проводить цей час у сидячому положенні, і немає змоги відновитися на 100%", – сказав Ротань.

Нагадаємо, у цьому сезоні київське Динамо, черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся не змогли подолати єврокубкову кваліфікацію. Єдиним представником України в єврокубках є донецький Шахтар, який завдяки чемпіонству отримав пряму перепустку до основного етапу Ліги чемпіонів.

Захід було організовано ФК Полісся (Житомир) за підтримки офіційного спонсора GGBET.

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