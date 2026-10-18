Браво всій команді: Ротань – про звитягу Полісся над Динамо вдесятьох

Наставник житомирського Полісся Руслан Ротань після перемоги вдесятьох над київським Динамо у 9-му турі УПЛ подякував своїм підопічним за гру, відзначивши наскільки важливо, аби гравці дослухалися плану тренерського штабу, щоб виборювати перемогу після того, як стартовий задум зламався через вилучення.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Іноді буває так: коли ти готуєш план на гру, все виходить. А сьогодні все зламалося вилученням, і потрібно було діставати "план Б". Тому, звісно, дуже важливо, щоб було зрозуміло, чого ми хочемо та що в нас вийде з командою. І третя деталь, яка дуже важлива – це коли ти перелаштовуєшся і даєш завдання гравцям, щоб вони це виконували. Тому, звісно, що головна ланка в цій вертикалі – це гравці, які хочуть слухати".

Фахівець подякував "вовкам" за цей матч, наголосивши, що вольові перемоги над титулованими суперниками додають колективу наснаги.

"Тим паче, коли ти залишаєшся в меншості, нам потрібно мати такі моменти, де не тільки грати компактно, не тільки грати від оборони, а й потрібно атакувати. Тому, звісно, що сьогодні – браво всій команді. І дуже важливо, що якраз перемоги над такими суперниками... такі перемоги додають наснаги".

Нагадаємо, що Полісся після вилучення воротаря команди Олега Кудрика на 5-й хвилині зуміло вдесятьох обіграти столичний колектив з рахунком 3:1. Хеттрик у цій зустрічі оформив Ігор Краснопір.

Згодом стало відомо, що керівництво Динамо вирішило звільнити свого головного тренера Ігоря Костюка.