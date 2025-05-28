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Ротань провів переговори із закордонним клубом

Олександр Булава — 28 травня 2025, 21:22
Ротань провів переговори із закордонним клубом
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Наставник Олександрії Руслан Ротань провів переговори з представниками азербайджанського Сабаха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що у середу, 28 травня, український тренер відвідав Баку, де відбулась зустріч з представниками Сабаха. Ротаня розглядають, як заміну російському тренеру Василю Березуцькому.

Цього сезону азербайджанський клуб посів цього сезону 5 місце та зіграє у фіналі Кубку країни з Карабахом.

Український фахівець вже завтра зустрінеться з президентом житомирського Полісся Геннадієм Буткевичем.

Напередодні стало відомо, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.

Сабах Руслан Ротань

Руслан Ротань

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