Ротань провів переговори із закордонним клубом
Руслан Ротань
ФК Олександрія
Наставник Олександрії Руслан Ротань провів переговори з представниками азербайджанського Сабаха.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що у середу, 28 травня, український тренер відвідав Баку, де відбулась зустріч з представниками Сабаха. Ротаня розглядають, як заміну російському тренеру Василю Березуцькому.
Цього сезону азербайджанський клуб посів цього сезону 5 місце та зіграє у фіналі Кубку країни з Карабахом.
Український фахівець вже завтра зустрінеться з президентом житомирського Полісся Геннадієм Буткевичем.
Напередодні стало відомо, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.