Ротань провів переговори із закордонним клубом

Наставник Олександрії Руслан Ротань провів переговори з представниками азербайджанського Сабаха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що у середу, 28 травня, український тренер відвідав Баку, де відбулась зустріч з представниками Сабаха. Ротаня розглядають, як заміну російському тренеру Василю Березуцькому.

Цього сезону азербайджанський клуб посів цього сезону 5 місце та зіграє у фіналі Кубку країни з Карабахом.

Український фахівець вже завтра зустрінеться з президентом житомирського Полісся Геннадієм Буткевичем.

Напередодні стало відомо, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.