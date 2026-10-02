Ротань зробив прогноз на матч Україна – Північна Ірландія

Наставник Полісся Руслан Ротань впевнений у перемозі збірної України над Північною Ірландією у межах 3 туру Ліги націй.

Його слова передає Tribuna.com.

"Я вже казав пару днів тому в інтерв'ю – я не прогнозист якийсь. Але звісно, що ми будемо вболівати за нашу збірну, за наших гравців і за результат. Мені чомусь здається, що сьогодні ми повинні виграти, ми будемо прагнути. Поставлю на результат 2:0.

Думаю, що схема, мабуть, буде така ж – 4-4-2. Можливо, я помиляюся, подивимося. Знаю, що суперник грає в 5 захисників. Думаю, що Андреа Мальдера – досвідчений тренер. Він дуже хороший тренер. Я впевнений, що він уже подивився на слабкі сторони суперника", – сказав він.