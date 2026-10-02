Ротань зробив прогноз на матч Україна – Північна Ірландія
Наставник Полісся Руслан Ротань впевнений у перемозі збірної України над Північною Ірландією у межах 3 туру Ліги націй.
Його слова передає Tribuna.com.
"Я вже казав пару днів тому в інтерв'ю – я не прогнозист якийсь. Але звісно, що ми будемо вболівати за нашу збірну, за наших гравців і за результат. Мені чомусь здається, що сьогодні ми повинні виграти, ми будемо прагнути. Поставлю на результат 2:0.
Думаю, що схема, мабуть, буде така ж – 4-4-2. Можливо, я помиляюся, подивимося. Знаю, що суперник грає в 5 захисників. Думаю, що Андреа Мальдера – досвідчений тренер. Він дуже хороший тренер. Я впевнений, що він уже подивився на слабкі сторони суперника", – сказав він.
Ротань закликав гравців збірної України бути терплячими, адже суперник вміє щільно захищатися.
"Думаю, що сьогодні в нас буде перевага. Звісно, для того, щоб вскривати таку оборону суперника, потрібне велике бажання, розуміння, над чим працює тренерський склад збірної.
І звісно, хлопці повинні проявити терпіння, тому що коли суперник обороняється щільно, завжди дуже мало вільних зон. Тому це терпіння потрібно прививати через гарний контроль м'яча, розвертати гру, шукати завжди простір, не ризикувати, коли цього простору немає, а розвертати гру на інший фланг або в середину", – підсумував Ротань.
Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що ви можете простежити за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку проти Північної Ірландії на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.