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Ротань: Я почав перемовини з Олександрією

Олексій Мурзак — 4 травня 2025, 21:31
Ротань: Я почав перемовини з Олександрією
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань веде перемовини з клубом щодо свого подальшого майбутнього.

Про це він сказав у коментарі Футбол 360.

Фахівець не став уточнювати, про що саме ведуться переговори.

"Зараз у нас дуже важливі матчі, і на сьогодні немає ніяких рішень щодо мого майбутнього. Тому що зараз перш за все – це команда. Від матчу до матчу ми боремося за високі місця. Зараз ніякої конкретики в мене немає.

Єдине – що я почав перемовини зі своїм клубом, ми зараз спілкуємося. От усі новини, що я вам скажу", – повідомив Ротань.

Раніше Ротань прокоментував перемогу своєї команди над Поліссям у 27 турі Української Прем'єр-ліги.

Турнірні розклади після 27 туру та таблицю можна подивитися ТУТ.

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