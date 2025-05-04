Ротань: Я почав перемовини з Олександрією

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань веде перемовини з клубом щодо свого подальшого майбутнього.

Про це він сказав у коментарі Футбол 360.

Фахівець не став уточнювати, про що саме ведуться переговори.

"Зараз у нас дуже важливі матчі, і на сьогодні немає ніяких рішень щодо мого майбутнього. Тому що зараз перш за все – це команда. Від матчу до матчу ми боремося за високі місця. Зараз ніякої конкретики в мене немає.



Єдине – що я почав перемовини зі своїм клубом, ми зараз спілкуємося. От усі новини, що я вам скажу", – повідомив Ротань.