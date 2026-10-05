Ротань про матч Україна – Північна Ірландія: У наші ворота залітало все, що могло
Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив гру своїх підопічних Олександра Назаренка й Едуарда Сарапія в матчі між збірними України проти Північної Ірландії (0:3) в Лізі націй.
Його слова передає УФ.
"Я задоволений. Усі звертають увагу на результат, але зараз потрібно дивитися на позитив. Я впевнений, що і ці хлопці, і наша збірна – на правильному шляху. Все буде добре, обов'язково прийдуть перемоги.
Зараз видно, що команда розуміє, чого хоче. А такі матчі, як проти Північної Ірландії, трапляються нечасто. Я б назвав це непорозумінням. Невдалі дні бувають. У наші ворота залітало все, що могло", – сказав Ротань.
Зазначимо, що наступний поєдинок збірна України проведе 5 жовтня у Трнаві проти Угорщини. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Напередодні було оголошено заявку "синьо-жовтих" на це протистояння. До неї потрапили чотири футболісти Полісся: Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Владислав Велетень та Ігор Краснопір.