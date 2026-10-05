Ротань про матч Україна – Північна Ірландія: У наші ворота залітало все, що могло

Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив гру своїх підопічних Олександра Назаренка й Едуарда Сарапія в матчі між збірними України проти Північної Ірландії (0:3) в Лізі націй.

Його слова передає УФ.

"Я задоволений. Усі звертають увагу на результат, але зараз потрібно дивитися на позитив. Я впевнений, що і ці хлопці, і наша збірна – на правильному шляху. Все буде добре, обов'язково прийдуть перемоги.

Зараз видно, що команда розуміє, чого хоче. А такі матчі, як проти Північної Ірландії, трапляються нечасто. Я б назвав це непорозумінням. Невдалі дні бувають. У наші ворота залітало все, що могло", – сказав Ротань.