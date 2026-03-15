Виклик у збірну під питанням: Малиновський отримав травму в матчі Серії А

Сергій Шаховець — 15 березня 2026, 16:44
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав травму матчі 29-го туру Серії А, в якому "грифони" на виїзді перемогли Верону (2:0).

32-річний футболіст на 72-й хвилині зустрічі попросив заміну. У боротьбі з нападником Верони Кіроном Бові українець отримав удар в район стегна та опустився на газон.

Хавбек залишив поле за допомогою клубного медика. Складність ушкодження має з'ясуватися після обстеження.

Зазначимо, що Малиновський не зможе зіграти у півфіналі плейоф проти Швеції 26 березня через перебір жовтих карток. Натомість досвідчений футболіст міг би допомогти команді в разі виходу в наступний раунд. Наразі його виклик у збірну України під питанням.

Нагадаємо, що тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим не зможе розраховувати на травмованих Олександра Зінченка та Артема Довбика. У матчі проти Швеції також не допоможе Юхим Конопля (перебір жовтих карток). Під питанням участь Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова, Георгія Судакова, які теж мають проблеми зі здоров'ям.

Де Россі похвалив Малиновського після гри Серії А: реакція українця
Малиновський – про заборону шолома Гераскевича на Іграх-2026: Їх убила російська терористична держава
Дженоа з голом Малиновського наприкінці матчу програла Наполі у 24 турі Серії А
Малиновський забив за Дженоа у матчі 24 туру Серії А проти Наполі
Він змінюється, – тренер Дженоа оцінив роль та лідерські якості Малиновського

