Виклик у збірну під питанням: Малиновський отримав травму в матчі Серії А

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав травму матчі 29-го туру Серії А, в якому "грифони" на виїзді перемогли Верону (2:0).

32-річний футболіст на 72-й хвилині зустрічі попросив заміну. У боротьбі з нападником Верони Кіроном Бові українець отримав удар в район стегна та опустився на газон.

Хавбек залишив поле за допомогою клубного медика. Складність ушкодження має з'ясуватися після обстеження.

Зазначимо, що Малиновський не зможе зіграти у півфіналі плейоф проти Швеції 26 березня через перебір жовтих карток. Натомість досвідчений футболіст міг би допомогти команді в разі виходу в наступний раунд. Наразі його виклик у збірну України під питанням.

Нагадаємо, що тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим не зможе розраховувати на травмованих Олександра Зінченка та Артема Довбика. У матчі проти Швеції також не допоможе Юхим Конопля (перебір жовтих карток). Під питанням участь Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова, Георгія Судакова, які теж мають проблеми зі здоров'ям.