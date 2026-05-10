Фіорентина – Дженоа. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А

У неділю, 10 травня, на "Стадіо Артеміо Франкі" у Флоренції відбудеться матч 36-го туру італійської Серії А, в якому місцева Фіорентина прийматиме Дженоа.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 16:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Фіорентина, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 2,05. На успіх Дженоа можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 3,33.

Нагадаємо, в першому колі Дженоа та Фіорентина зіграли в бойову нічию з рахунком 2:2. Українець Руслан Малиновський через перебір жовтих карток не брав участі в тому матчі.

Зазначимо, що Дженоа посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 40 очок. Натомість Фіорентина із 37 балами йде 16-ю.

